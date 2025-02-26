İş Bankası KKTC’de 70. yılında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1955 yılında faaliyete geçen Türkiye İş Bankası, Ada'da 70. yılını kutluyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'nin ilk milli bankası olarak 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulan İş Bankası, benzer bir amaçla var olduğu Kıbrıs'ta da ilk şubesini 21 Şubat 1955 tarihinde Lefkoşa'da açtı.

Zorlu bir dönemde faaliyete geçen, bu adımla Kıbrıs Türk halkının ekonomik özgürlüğüne katkıda bulunan Banka, 70 yıl önce başladığı yolculuğuna 6 ilçede, 15 şubeyle ve 238 kişilik kadrosuyla devam ediyor.

“İyi günde de kötü günde de hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduk"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankanın Kıbrıs'ta faaliyete geçmesinin 70. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs'a hem manevi hem ekonomik açıdan büyük önem atfettiklerini vurgulayarak, şöyle dedi: “KKTC'de açtığımız ilk şube, sadece ekonomik bakımdan destek sağlamadı, aynı zamanda yanlarında olduğumuzu bilmeleri, hissetmeleri açısından Kıbrıslı Türklere büyük bir moral verdi. Bu şubeyi bankacılığa ihtiyaç duyulan, üreticilerin, hane halkının, tüccarın, çiftçilerin desteklenmesi gereken çok kritik bir dönemde açtık. Böylelikle, hayati önemdeki finansman ihtiyaçlarının giderilmesi ve tüm bankacılık faaliyetlerine aracılık edilmesi gibi işlemlerle ticaretin ve ekonominin gelişmesine katkı sağladık. 1955'ten bu yana iyi günde de kötü günde de hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduk"

Türkiye ile KKTC arasındaki köklü, güçlü ve zengin manevi bağlara işaret eden Aran, “Kurum olarak bu bağın bize yüklediği sorumlulukla hareket ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik potansiyeline inanıyor ve bu doğrultuda üretmek, iktisadi değer yaratmak isteyenlere destek oluyoruz. Bundan sonra da gerek bankacılık gerekse toplumsal faaliyetlerimizle Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“KKTC'de ulaştığımız büyüklükler ve hacimler en iyi gösterge"

İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ise bugün ulaştıkları büyüklükler ve hacimlerin, Bankanın, KKTC'de hem tasarrufu teşvik ettiğinin hem de topladığı fonları yatırım ve üretimi desteklemek amacıyla nitelikli alanlarda girişimcileriyle büyüyen ekonomiye yeniden kazandırdığının en iyi göstergesi olduğunu söyledi.

2024 yılı sonu itibarıyla 53,5 milyar TL'lik bilanço hacmine ulaştıklarını belirten Akşahin, sektörün en büyük bankası olarak, çalışkan ve fedakârca görev yapan, kurumuna bağlı, aidiyeti yüksek ve tamamına yakını Kıbrıslı Türklerden oluşan bir kadroyla üstlendikleri tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Serhan Akşahin, KKTC'de gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine de değinirken, 2013 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun (KKSF) ana sponsorluğunu yürüttüklerini, TEMA Vakfı'yla işbirliği halinde 2013 yılında Lefkoşa/Değirmenlik Mevkiinde dikilen 35.200 fidan sayısını önümüzdeki dönemde 70. yıla özel olarak 70.000 fidana çıkartacaklarını söyledi. Akşahin, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiş tıbbi cihaz temini, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile işbirliği halinde Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesinin yanı sıra Bellapais Müzik Festivali ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na olan desteklerinin de süreceğini aktardı.