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İş Bankası'ndan AKP'nin YSK temsilcisine yanıt

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AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in İş Bankası çalışanlarının sandık kurulu üyesi olarak atanmasının seçim yolsuzluğu olduğunu öne sürmesi üzerine İş Bankası'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
İş Bankası'ndan AKP'nin YSK temsilcisine yanıt

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel'in İş Bankası çalışanlarının sandık kurulu üyesi olarak atanmasının seçim yolsuzluğu olduğu iddiasına İş Bankası'ndan yanıt geldi.

Bankanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışanlarının seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konularının tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Banka çalışanlarının seçimlerde görev yapmasının 31 Mart seçimlerine özgü olmayıp yıllardır tüm seçimlerde süren bir uygulama olduğu hatırlatılan açıklamada "İlçe Seçim Kurulları yalnızca bankamızdan değil birçok özel banka ve kuruluştan da aynı şekilde görevlendirmeler yapmaktadır" denildi.

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve Üyesi olarak atanmış.Bu açıkça seçim yolsuzluğudur" iddiasında bulunmuştu.

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