İş başvurusuna giderken hayat kurtaran kişiye iş ödülü

Amasya'da, iş başvurusuna giderken Yeşilırmak Nehri'ne devrilen otomobildeki anne ile 7 aylık bebeğini kurtaran kişi, başvuruda bulunamadığı şirket tarafından işe alındı.

Amasya'da, iş başvurusuna giderken Yeşilırmak Nehri'ne devrilen otomobildeki anne ile 7 aylık bebeğini kurtaran kişi, başvuruda bulunamadığı şirket tarafından işe alındı.

Araç nehre yuvarlandığı sırada suya atlayarak otomobilde bulunan anne ile bebeği Kaan'ı kurtaran Ufuk Öztürk, başvuru yapacağı YEDAŞ tarafından işe yerleştirildi.

YEDAŞ Amasya İl Koordinatörü Emin Uğur Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öztürk'ün çok büyük bir fedakarlık ve insanlık örneği gösterdiğini söyledi.

Ufuk Öztürk gibi bir "kahraman" ile seve seve çalışacaklarını belirten Asan, "Biz bu doğrultuda onun iş mülakatını olumlu değerlendirdik, bugün itibarıyla YEDAŞ çalışanı olarak işe başlattık. Kendisi topluma ve yeni nesle çok büyük bir örnek oldu, kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşımızla artık beraber çalışacağız, çalışma hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Öztürk ise davranışını her insanın göstermesi gerektiğini anlatarak, "Ben insanlık görevimi yaptım, o an kim orada olsa aynı şeyi yapardı. Ben bunu iş için yapmadım, hiç aklıma bile gelmedi böyle bir şey. Aracın ırmağa uçtuğunu görünce hiç tereddüt etmedim ve anne ile bebeğini sudan çıkardım. Bana bu imkanı sağlayan bütün yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Amasya'da 3 Mart'ta Emine Çakır'ın kullandığı 05 ED 819 plakalı otomobil, Ellibeşler Mahallesi'ndeki TEDAŞ Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlanmıştı. Bu sırada yaya olarak bölgeden geçen Ufuk Öztürk (31), suya girerek anne ile araçta bulunan 7 aylık bebeğini kurtarmıştı.

Ufuk Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın nehre yuvarlandığını görünce hemen suya atladığını belirterek, "Anne şoka girmişti, kendinde değildi. Çocuk ise morarmıştı. Önce çocuğu, sonra anneyi çıkardım. Anne ile bebeğini daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler." demişti.

Olay sırasında YEDAŞ'a iş başvurusunda bulunmaya gittiğini ama kaza nedeniyle bunun gerçekleşemediğini dile getiren Ufuk Öztürk, "Daha hayırlı bir iş yaptım. Çok şükür anne ve bebek iyi, en güzeli bu." diye konuşmuştu.