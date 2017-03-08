 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.522
  • Altın 145,407
  • Dolar 3,7256
  • Euro 3,9321
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

İş başvurusuna giderken hayat kurtaran kişiye iş ödülü

»
İş başvurusuna giderken hayat kurtaran kişiye iş ödülü
Amasya'da, iş başvurusuna giderken Yeşilırmak Nehri'ne devrilen otomobildeki anne ile 7 aylık bebeğini kurtaran kişi, başvuruda bulunamadığı şirket tarafından işe alındı.

Amasya'daiş başvurusuna giderken Yeşilırmak Nehri'ne devrilen otomobildeki anne ile 7 aylık bebeğini kurtaran kişi, başvuruda bulunamadığı şirket tarafından işe alındı.

Araç nehre yuvarlandığı sırada suya atlayarak otomobilde bulunan anne ile bebeği Kaan'ı kurtaran Ufuk Öztürk, başvuru yapacağı YEDAŞ tarafından işe yerleştirildi.

YEDAŞ Amasya İl Koordinatörü Emin Uğur Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öztürk'ün çok büyük bir fedakarlık ve insanlık örneği gösterdiğini söyledi.

Ufuk Öztürk gibi bir "kahraman" ile seve seve çalışacaklarını belirten Asan, "Biz bu doğrultuda onun iş mülakatını olumlu değerlendirdik, bugün itibarıyla YEDAŞ çalışanı olarak işe başlattık. Kendisi topluma ve yeni nesle çok büyük bir örnek oldu, kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşımızla artık beraber çalışacağız, çalışma hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Öztürk ise davranışını her insanın göstermesi gerektiğini anlatarak, "Ben insanlık görevimi yaptım, o an kim orada olsa aynı şeyi yapardı. Ben bunu iş için yapmadım, hiç aklıma bile gelmedi böyle bir şey. Aracın ırmağa uçtuğunu görünce hiç tereddüt etmedim ve anne ile bebeğini sudan çıkardım. Bana bu imkanı sağlayan bütün yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Amasya'da 3 Mart'ta Emine Çakır'ın kullandığı 05 ED 819 plakalı otomobil, Ellibeşler Mahallesi'ndeki TEDAŞ Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlanmıştı. Bu sırada yaya olarak bölgeden geçen Ufuk Öztürk (31), suya girerek anne ile araçta bulunan 7 aylık bebeğini kurtarmıştı.

Ufuk Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın nehre yuvarlandığını görünce hemen suya atladığını belirterek, "Anne şoka girmişti, kendinde değildi. Çocuk ise morarmıştı. Önce çocuğu, sonra anneyi çıkardım. Anne ile bebeğini daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler." demişti.

Olay sırasında YEDAŞ'a iş başvurusunda bulunmaya gittiğini ama kaza nedeniyle bunun gerçekleşemediğini dile getiren Ufuk Öztürk, "Daha hayırlı bir iş yaptım. Çok şükür anne ve bebek iyi, en güzeli bu." diye konuşmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Maltepe Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart'ta izin ve 1 maaş ikramiye verdi08 Mart 2017 Çarşamba 14:25
  • Gezici kütüphanede terör propagandasına suç duyurusu08 Mart 2017 Çarşamba 13:39
  • Sayılarla Türkiye'de kadın olmak08 Mart 2017 Çarşamba 13:38
  • Yıldırım: Kılıçdaroğlu bizim anlatamadığımızı anlattı08 Mart 2017 Çarşamba 13:27
  • Ekonomi Bakanı Zeybekci: Ne olur artık şu kuru konuşmaktan vazgeçelim08 Mart 2017 Çarşamba 12:50
  • Vatikan'ın kadın danışma kuruluna Türk gazeteci08 Mart 2017 Çarşamba 12:47
  • Gabriel: Diyalog dışında alternatifimiz yok08 Mart 2017 Çarşamba 12:46
  • Başbakan: Kemal Bey'e teşekkür etmemiz lazım; bizim anlatamadığımızı tüm ülkeye anlattı08 Mart 2017 Çarşamba 12:19
  • Antalya’da bir adam geçen yıl bıçaklayıp boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü08 Mart 2017 Çarşamba 12:17
  • Şortlu kadına tekme atan saldırgan hakkında zorla getirme kararı08 Mart 2017 Çarşamba 12:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti