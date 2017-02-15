İş bırakma eylemi kapıda!

Kamuda yetkili sendikalar yarından itibaren eyleme gidiyor...

Kamuda yetkili sendikalar Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), kamuda yarından itibaren geçerli olacak mesai saatlerine karşı eylem kararı aldı.

Her iki sendika yetkilileri düzenledikleri ortak basın toplantısında yarından itibaren uygulamaya koyacakları eylemleri duyurdular.

Buna göre; KTAMS ve KAMU-SEN yarın tüm ada genelinde 09.00-15.30 saatleri arsında grevde olacak. Yarın ayrıca sendika üyeleri sendika binalarında toplanarak saat 10.00’da başbakanlığa doğru yürüyüşe geçecek. 10.30’da başbakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.

Sendikalar ayrıca, tüm üyelerinin yarından itibaren 3 Mart 2017 Cuma gününe kadar saat 15.30 itibariyle iş bırakma eylemi yaparak, iş yerlerini terk edeceğini duyurdu.

15 gün boyunca eylemlerini sürdürecek olan sendikalar, bu süre içerisinde taleplerine olumlu cevap alamamaları halinde 3 Mart’ta üyeleri ile bir araya gelip yeni eylem kararları üretecek.

Basın toplantısında konuşan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, hükümetin tek taraflı uygulamalar ve dayatmalar içinde olduğunu savundu.

Yasaların verdiği haklarla yetkili sendikalar olarak çalışanların yıllarca sürdürülen mücadele sonucu kazandığı tek mesai hakkının tek taraflı kaldırılmasına müsade etmeyeceklerini belirten Kaptan, bu dayatmayı kabul etmeyeceklerini ve eyleme gideceklerini söyledi.

Kaptan, taleplerinin tek mesai çalışma düzeninin devam etmesi olduğunu kaydederek, “sadece kamuda değil tüm sektörelerde tek mesaiyi savunuyoruz ve talep ediyoruz” dedi.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da, yaşanan pozisyonu trajikomik olarak nitelendirdi.

Atan, “bize danışmadan, bizimle diyalog kurmadan ben yaparım ben bilirim mantığı ile hareket edilmesine karşıyız. Duruşumuz nettir. Bugün bir gelişme olmazsa yarından itibaren eylemlerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Sendika başkanlarının konuşmalarının ardından ortak açıklama Ktams Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından okundu.

Ortak açıklamada, imzalanan protokole rağmen sendikalarla hiçbir istişare yapılmadan mesai saatlerinin değiştirilmesi eleştirildi, 15 Haziran 2017 sonrasında hangi mesai saatlerinin uygulanacağının bilinmemesinin ise kaos doğuracağı öne sürüldü.

Kamuda verimliliğin sadece çalışma saatlerinin değiştirilmesi ile sağlanamayacağı kaydedilen açıklamada, tek çözümün kış saati uygulamasına geçilmesi olarak gösterildi.

Açıklamada, “Sendikalarımızın bu noktada talebi çok nettir. Hükümet bir an önce tek mesaiye dönmelidir. Ancak hükümet mesaileri yaz ve kış olarak düzenlemek istiyor ise bu düzenleme eskiden olduğu gibi iklim koşulları göz önünde tutularak 7 ay kış mesaisi 5 ay yaz mesaisi olmalıdır. Bu taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmesi adına çalışanlarımız ile bir araya gelen sendikalarımız 15 günlük eylem planı belirledi” denildi.