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İş dünyasında zorunlu örgütlülüğün bedeli çok ağır!

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Özel Sektörde sendikalaşmanın yoğun bir şekilde tartışıldığı ülkemizde DETAY Gazetesi iş dünyasındaki zorunlu örgütlülüğün ücretlerini araştırdı.
İş dünyasında zorunlu örgütlülüğün bedeli çok ağır!

Özel Sektörde  sendikalaşmanın yoğun bir şekilde tartışıldığı ülkemizde DETAY Gazetesi iş dünyasındaki zorunlu örgütlülüğün ücretlerini araştırdı.

ÖZEL HABER

TİCARET

Ticaret yapacak olan bir kişi veya şirket yasa gereği zorunlu olarak  Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na (KTTO) üye olmak durumunda.

Kişiler için KTTO yeni kayıt olamak için 1330 TL, şirket ise 1580 TL ödemek zorunda. Eski kayıtlı kişiler ise 2019 kayıt üyeliklerini yenilmek için 1030 TL, kişiler ise 860 TL ödemek durumunda.

 

SANAYİ

Kuzey Kıbrıs'ta üretim yapmayı düşünen kişi veya şirketler ise yasa gereği zorunlu olarak Kıbrıs Türk Sanayi Odası'na (KTSO) üye olmak durumunda.

Sanayi Odası'na şirketler için zorunlu yeni kayıt ücreti yıllık olarak 2160 TL olarak uygulanıyor.

 

ESNAF

Küçük veya orta boy bir iş yeri açmayı düşünenler ise Esnaf Odası'na kayıt yapmak durumunda. Bu durum yasa ile düzenleniyor. Esnaf Odası'na yeni kayıt yaptıracak bir şirket 630 TL ücret ödemek durumunda. Şahıslar için ise bu ücret 400 TL. Esnaf Odası 2019 yılı üyelik aidatı olarak şahıslardan 320 TL şirketlerden ise 400 TL yıllık ücret talep ediyor.

Esnaf Odası ayrıca Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları, Sıhhi Tesisatçılar, Kaportacılar, oto tamirciler vb. meslek gruplarında yıllık Birlik aidatı sitemi de uyguluyor. Burada aidatlar ise  yıllık olarak 30 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

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