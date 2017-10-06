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İş görüşmesinde asla yapılmaması gereken 5 şey

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İş görüşmesinde asla yapılmaması gereken 5 şey
BBC'nin sevilen yarışma programı "Apprentice"de (Çırak) iş görüşmelerini yürüten Claude Littner yarışmacıların korkulu rüyası.

Pek çok yarışmacı Littner'ın özgeçmişlerini yırtıp atmasından ve planlarını bozmasından yakınıyor.

BBC ekibi Littner'a bir iş görüşmesinde yapılamaması gereken beş şeyi sordu:

TEMEL GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRİN

Claude Littner "İş görüşmesine geç gelmek kabul edilemez. Bir diğeri de şirketi araştırmış olmak. Çünkü bir iş görüşmesine gidiyorsanız ve ciddi bir adaysanız size "Ciromuzla ilgili ne düşüyorsunuz? Ya da şirket nereye gidiyor? gibi sorular gelebilir" diyor.

Littner'a göre eğer şirketle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz başınız belada demektir.

GÖRÜŞMEYİ YAPAN KİŞİNİN NABZINI TUTUN

Claude Littner'a göre size sorular soran kişiye göre resmiyet düzeyinizi belirleyin.

"Tek kelimelik cevaplar vermeyin" diyor Littner ve ekliyor:

"Bir soru geldiğinde sadece 'Evet' ya da 'Hayır' demek iyi bir izlenim bırakmıyor".

FAZLA SAMİMİ OLMAYIN

Claude Littner için hayati çizgiler burada şekilleniyor.

Littner, "İçten görünün ama fazla samimi olmayın. Elinizden gelenin en iyisiyle soruyu yanıtlayın. Dürüst olun ama en iyi gününüzdeki siz olun" diye konuşuyor.

GÖRÜŞMEDEN ACELEYLE ÇIKMAYIN

"Görüşme bittiği zaman odadan dışarı çıkın, sorular bittiği zaman değil" diyen Claude Littner, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Eğer iş görüşmesinin sonunda aday size döner ve bu işi gerçekten gerçekten çok istiyorum derse ve sonrasında bir mektup yazarsa bu tür şeyler belirgin bir izlenim bırakıyor."

KENDİNİZİ DİĞER ADAYLARLA KIYASLAMAYIN

Kendi yeteneklerinizden söz etmeniz iyi ama diğer adaylar konusunda endişe etmeyin ve bundan konuşmayın.

Claude Littner, "Çoğu kez birinci aday olmayabilirsiniz. Başka birini seçmiş olabilirim ama o kişi beni reddedebilir. O zaman size gelirim. O yüzden elinizden gelenin en iyisini yapmak gerekli. Bunlar kilit tavsiyeler" diyor.

 

 

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