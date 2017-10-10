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İş görüşmesine gidenlere bedava yolculuk

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İş görüşmesine gidenlere bedava yolculuk
İskoçya'nın ulusal tren operasyonlarını yürüten ScotRail Alliance adlı şirket , iş görüşmesine gidenlere bedava yolculuk imkanı tanıyacaklarını duyurdu.

Şirket, iş görüşmesine gidenler için ayda iki defa gidiş-dönüş biletlerinin sağlanacağını aktardı.

Aynı zamanda yeni işe başlayanlar için ilk bir ay süresince de bedava bilet sağlanacak.

Şirket, bu kampanyayla İskoçya ekonomisine yardımcı olmak amacını taşıdıklarını söylüyor.

Yolculuk etmek için ortaya çıkan masrafın, iş arayan kişilerin iş görüşmesine gitmesine engel olduğu düşünülüyor.

Şirketin direktörü Alex Hynes, bu politikanın şirketin 'en iyi tutulmuş gizlerinden' biri olduğunu söyleyerek, herkesin bu fırsatı duymasını sağlayarak bir engeli kaldırmak istediklerini vurguluyor.

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