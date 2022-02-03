İş Görüşmesine Gittiği Fabrikada Hayatını Kaybetti

Belarus'ta 21 yaşındaki Umida Nazarova, iş görüşmesine gittiği bir fabrikada saçlarının makineye sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın ailesi isyan etti.

Belarus’ta 21 yaşında tezgahtar olarak çalışan ve hamile olduğu açıklanan Umida Nazarova, Borisov kentindeki kaynak teli ve elektrot üreten bir fabrikada iş görüşmesine gittiği sırada hayatını kaybetti.

Genç kadının, iş görüşmesi sırasında fabrikayı gezerken, saçlarını makineye kaptırdığı, ve saçların boynuna dolanarak hayatını kaybettiği belirtildi. Talihsiz kadının, olay anında kanlar içinde kaldığı ve ilk müdahalenin ardından hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Babası Dmitry, kızının ölümü sonrası fabrika yönetimi suçladı ve güvenlik kurallarının çiğnendiğini söyledi. Acılı baba, ‘İki can aldılar, kızım yedi haftalık hamileydi. Saçlarının uzun olduğunu gördüler, neden ona saçını örtecek bir şey vermediler?” ifadelerinde bulundu.

Belarus’ta ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Belarus Soruşturma Komitesi ‘Ona ekipmanın nasıl çalıştığını gösteren bir çalışanla birliktelermiş. Çalışan kayıt işlemleri için bir anlık durmuş. Başını çevirdiğinde, yerde baygın halde yatan saçları makineye dolanmış kadını görmüş’ açıklaması yaptı.

Belarus mahkemesinin, adı açıklanmayan bir fabrika üretim sorumlusuna ‘dürüst olmayan ve ihmalkar tavırlar nedeniyle resmi görevlerini yerine getirmemek ve bir kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan ceza verdiği belirtildi. Ancak davanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.