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İş ilanı olay oldu: Kilolu ‘James Bond’ arıyorlar

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İngiliz istihbarat servisi MI5, "kilolu" ajan aradığını duyurdu. Uygun görülen adayların yılda 797 bin TL kazanacağı açıklandı.
İş ilanı olay oldu: Kilolu ‘James Bond’ arıyorlar

İngiliz istihbarat servisi, geleceğin “James Bond” adayları için bir iş ilanı yayınladı. İngiliz istihbarat birimi MI5’in iş ilanı ise daha önceki iş ilanlarından daha farklı. Zira bu sefer İngiliz yetkililer, “kilolu” bir ajanı görevlendirmek istediklerini duyurdu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da devriye gezecek ve gözetleme yaparak terörle mücadeleye katkı bulunacak ajan adaylarının kilolu olup olmamasının da değerlendirme dışı olduğu açıklandı. Verilen iş ilanında ajanların vücut kitle endeksinin en yüksek 30 olması gerektiği belirtildi. Resmi kurumlara göre vücut kitle endeksi 25-30 olanlar aşırı kilolu olarak tanımlanıyor.

İş ilanında, adaylardan “makul bir seviyede atletik” olunması istenirken, yürümekte ve uzun süreler boyunca oturmakla bir sorunu olmayanların başvurmasına vurgu yapıldı. Bu göreve seçilen adaylara yılda 37.757 İngiliz poundu (yaklaşık 797 bin TL) maaş ödeneceği de kaydedildi.

İş ilanında, “Mobil Takip Memurları, İstihbarat Memurları tarafından ulusal güvenliğe tehdit olan zanlıları izlemekle görevli olacaktır. Bütün gün hareket halinde olunabilir. Şüpheliyi takip yürüyerek de yapılabildiği için makul bir seviyede sağlık ve çeviklik olması gerekiyor” denildi.

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