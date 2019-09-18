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İş insanı Bulut Akacan cezaevine gönderildi!

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İş insanı Bulut Akacan cezaevine gönderildi!
İş insanı Bulut Akacan cezaevine gönderildi!

İş insanı Bulut Akacan 3 ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Şans oyunları yasasına aykırı hareket ve sanal bet suçlamaları ile ilgili tutuklu bulunan ve Kale Bet ile Dobra Bet isimli sanal bahis sitesi sahibi olduğu iddia edilen Bulut  Akacan ve sitelerin sorumluları İrfan Önen ile Hüseyin Yiğit Gökdereli saat 11.30 itibari ile Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

İrfan Önen ve Hüseyin Yiğit Gökdereli teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Mahkeme Akacan'ın 2019 yılında ikinci kez suç işlediği iddiası ile mahkeme huzuruna geldiğini dikkate alarak Akacan'ın sulh ve sükûn içerisinde davalarını beklemesi amacı ile tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Zanlılar Önen ve Gökdereli'nin adli kontrol şartlarının yanı sıra 40'ar bin TL nakdi ve 2 kefilin 200'er bin TL kefalet senedi şartları ile serbest kalmalarına emir verildi. Zanlılar teminat şartlarını yerine getirememesi halinde 3 ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilecek.

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