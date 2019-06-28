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İş insanı Bulut Akacan tehdit edildiği yönünde polise şikayetçi oldu

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İş insanı Bulut Akacan tehdit edildiği yönünde polise şikayetçi oldu
İş insanı Bulut Akacan tehdit edildiği yönünde polise şikayetçi oldu

İş insanı Bulut Akacan tehdit edildiğini iddia etti.

Akacan sosyal medyadan yayın yapan Haberci Facebook hesabından tehdit edildiğini ve polise gidip şikayetçi olduğunu anlattı.

Akacan bugün ofisine gelinerek tehdit edildiğini açıkladı.

Akacan, ofisine gelen şahısların kendisinden 1 Milyon STG istendiğini ya da canının alacaklarını iddia etti.

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Bulut Akacan’ın gazetesi olan Kıbrıs Haberci’nin internet sitesinde yayınlanan haber şöyle:

Zeki Asımoğlu ile bağlantılı iki şehir eşkıyası, “Ya 1 milyon sterlin kan parası verirsin, ya da canını alırız” diyerek, Bulut Akacan'ı tehdit etti. Akacan bu tehdit olayının arkasında.

Geçtiğimiz ocak ayında bir restoranda meydana gelen olayda Erhan Başay ve Bulut Akacan arasındaki tartışma sırasında orada bulunan ve yanlışlıkla Vasıf Kurbanov tarafından darp edilen Zeki Asımoğlu’nun, Türkiye’de Ulucanlar olarak bilinen mafya örgütlenmesinin bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Bugün öğlen saatlerinde Akacan Holding’e gelen ve isminin Serhat Ulucan ve Fırhat Ulucan olduğu öğrenilen iki kişi, Asımoğlu’nun ablası Sinem Ulucan ve eniştesi Levent Ulucan tarafından gönderildiklerini belirterek, Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ile görüşmek istedi.

7 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen olayda yaralanan Zeki Asımoğlu ile ilgili Akacan’a, “Ya 1 milyon sterlin kan parası verirsin, ya da canını alırız” diyen iki şehir eşkıyası, “Ulucanlar artık Kıbrıs’ta” diye tehditte bulundu.

Bulut Akacan tarafından derhal polise bildirilen zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

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