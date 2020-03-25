İş insanı Güneş Güneşoğlu:Kimsenin Öngöremediği Bir Durum “Covid-19”

Öncelikle tüm salgınla boğuşan dünya insanlarına ve vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, tüm sağlık çalışamlarının da allah yardımcısı olsun.

Virüs 3 aydır dünyada baş göstermekte. Savaşan ülkeler varken biz görmezden geldik ve önceden tedbirimiz almadık ve olanlar oldu.

Ancak olan oldu diye böyle bırakamayız.

1.Adım

Sn. Cumhurbaşkanı ,Sn.Başbakan ve Sn.Bakanlar biran önce sosyal medya takibini bırakmaları gerekmektedir. Sebebi ise yazılan çizilenlerden mutlaka etkileniyorlardır ve bu onların daha sağlıklı kararlar almalarında etkin rol oynamaktadır. Yani kendilerini izole edecekler. Kimin için izole etmiş olacaklar, bizler için . Bizler kazanacağız ve onlar başarılı olmuş olacaklar. Bu nedenle de siyasi kaygıları olmayacaktır.

2.Adım

Sn. Sağlıklı Bakanı tam anlamı ile doktorlar ile Koordine olmalı ve para varmış ,para yokmuş diye düşünmeyerek ,sadece ihtiyaç duyulan eksik ve malzemeleri maliyeye iletecek . Bunları da çözmek maliyenin işi ve sağlık bakanlığının işidir. Bulaşıcılığı nasıl önlerim fikirleri üretecek, yoksa hem bulaşıcılığı hem para bulacak o iş olmaz. Tecrübe sahibi ülkelerden yapılması ile ilgili yardım ve araştırma yapması gerekmektedir. Dıştan da destek ve gönüllü birçok dil bilen ,teknolojiyi iyi kullanan ,başarılı gençlerimizden gönüllü yardım alınabilir.

3.Adım

Polis elbette özveri ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ancak yetersiz kalabiliyor ?

Yapılması gereken asker yollarda denetimi sağlamalı ve asker yardımcı olmalıdır., Günün sonunda sınırda korunmalı , ancak şu anda savaşacak halimiz yok , ne bizim ne de komşumuzun. Bu polis içerisinde bir nefes almaya yardımcı olacak ve daha sağlıklı noktalara hakim olmasını sağlanacaktır.ve Bu durumdan faydalanmak isteyen kötü hırsızlık ve maddi hasar önlenmiş olacaktır.

4.Adım

Kaymakamlık her ilçede kriz masası oluşturması gerekmektedir. Bu kriz masası halk, gönüllü ve ileri gelenlerinden olması gerektiğine inanıyorum. Herkesimden olmalıdır. Sebebi ise herkesimden gelecek fikirler ile yapılması gereken önlemler ve hassasiyetler ortaya konmuş olacaktır. Bir kısıma ise maddi olanak sağlanmış olacak ve kabiliyet şansı olacaktır.

5.Adım

Ekonomik boyutu elbette yıkıcı olacaktır.Ancak bunu şuan da öngörmek veya düşünmesi bile bizleri inanılmaz karamsarlık içine sokacaktır. Dolayısıyle tabi ki yetkililerimizin önerileri olacaktır, eller taşın altına girecektir. Fakat şuanda herkesin derdi bankadaki faiz oranı taksiti borçu olmamalı , önemli olan şimdi zor günlerde hayatımımızı idame ettirecek paramız olsun ve tabi ki hem bankalar ,?hem özel sektör ve kamu elbette herkes elini taşın altına koyma zamanı gelecektir. O da bu zorlu süreçten temizlendikten sonra olacak. Ellerimizi taşın altına koyarsak bu yükün altından kalkarız , yoksa hepsimiz o yükün altında kalırız.Bİzim Devletimiz diğer devletler gibi zengin değildir ki milyar dolarlar yardım etsin .Bizler de bu açıklamayı beklemeyelim. Ama yardım da etmeyecek anlamına gelmez. Bu Konuda daha sağduyulu olmamız gereklidir. Yoksa sosyal medyada bir birini suçlayarak veya ötekileştirerek bir yere varamayız.

6.Adım

Halk olarak zaten kurallara uymakta çok da zorluk çekmiyoruz. Elbette uymayan vatandaşlarımız da uymaları için iyi yönde uyarırsak kazanan bizler olacağız .

Artık bu saatten daha bilinçli omamız gereklidir. Çünkü eğer geride bıraktığımız 10 gün hem boşa hemde sürenin uzamasını

sağlamış oluruz ve yükümüzün ağırlaşmasını sağlarız.

Ben inanıyorum ki bugün devlet çağrı yapsa , sonuçta bilgili bir toplum olarak herkes görev üstlenmeye hazırdır. Bireylere sorumluluk yüklemek gerekli . Niye seferberlik yapıyoruz ,niye sivil savunmamaya çağrılıyoruz . Bu zor günler için o zaman devlet şimdi görev vermeli.

Yardım konusu da herkes elinden gelini ihtiyaçlı Aİlelere yapıyor .yardım Paketleri kişisel yardımlar kimisi göstererek kimsi göstermeden yapıyordur ve yapmaya da devam edecek.bu süreçte yardımlar için yapıcı yönde olalım yapmayanıda yapmaya davet edelim.

Adım 7.

İş dünyası ile kamu barışmalı.

Çünkü uzun yıllardır kamu özelden özel ise kamudan şikayetçi bunu hepimiz biliyoruz.

Şimdi tam da barışma zamanı elbirliği ile gerek sendikal platform,sanayi odası,ticaret odası,müttahitler birliği ve iş platformları bir araya gelip beraber karlar üretmeliyiz.eğer bu birliktelik sağlanırsa ancak bu yükün altından kalkabiliriz.

Böylelikle ekonomik paket birlikte hazırlanmış olacak ve kimse huzursuz olmayacak.