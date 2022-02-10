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İş İnsanı Halil Falyalı Kumyalı’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İş İnsanı Halil Falyalı Kumyalı’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
İş İnsanı Halil Falyalı Kumyalı’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı, bugün köyü olan Kumyalı’da son yolculuğuna uğurlandı.

Falyalı’nın cenazesi, Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı’na defnedildi.

Sabah saatlerinde Falyalı’nın tabutu YDÜ Hastanesi morgundan alındı, önce Çatalköy’deki evine götürüldü. Buradan Kumyalı’ya hareket eden cenaze konvoyu, Falyalı’nın köydeki evinden geçtikten sonra köy camisine ulaştı.

Cenaze törenine, Falyalı’nın ailesi, yakınları ve personelinin yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Ailesinin çok üzgün olduğunun gözlemlendiği cenazede, Falyalı'nın tabutu bir dönem başkanlığını yaptığı Mağusa Türk Gücü bayrağı ile Türkiye ve KKTC bayraklarıyla örtüldü.

İş insanı Halil Falyalı, 8 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Çatalköy’de arabası içindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda, Halil Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde, saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı ise YDÜ Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Şoförü Murat Demirtaş’ın cenazesi ise Türkiye’de toprağa verilecek.

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