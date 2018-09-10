İş insanı Hasan Paralik Hastaneye kaldırıldı (Gelişme)

Özkan Paralik işletmeleri sahibi Hasan Paralik saat 19:30 sıralarında arabasının içerisinde ağır yaralı olarak bulundu. Paralik ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Özkan Paralik işletmeleri sahibi Hasan Paralik saat 19:30 sıralarında arabasının içerisinde ağır yaralı olarak bulundu. Paralik ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Babasının evine yaralı olarak mı geldiği veya orada mı yaralandığı henüz bilinmiyor.

Detay Gazetesi'e konuşan bir hastahane yetkilisi, Hasan Paralik'in iki bileğinin de kesik olarak hastaneye getirildiğini söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olayın intihar girişimi olabileceği üzerinde duruluyor.

Yaşanan olayla ilgili polis soruşturma başlattı...



detaylar geliyor...