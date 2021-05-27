İş insanı Tekin Arhun ve Polis Subayı Ali Savaş Altan gözaltında! (GÜNCELLENDİ)

İş insanı Tekin Arhun ve Polis Subayı Ali Savaş Altan gözaltında!

Aralarında iş insanı Tekin Arhun, bir dönem Lefkoşa Polis Adli Şube Amirliği görevini yürüten Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan'ın da bulunduğu 4 kişinin bir 'ses kaydı' meselesiyle bağlantılı olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Ses kaydı meselesi ile ilgili olarak Tekin Arhun ve Ali Savaş Altan ile birlikte Nurettin Arapsoy ve İsmail Karaböcek de poliste ifadeleri alınıyor.

Göz altına alınanların gün içerisinde mahkemeye çıkarılmaları da bekleniyor.