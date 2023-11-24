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SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

İş insanlarından Gazze’deki yaşananlarla ilgili açıklama

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği, Kıbrıs Türk Devletleri Teşkilatı Derneği, Alayköy OSB İş İnsanları Derneği ve Müsiad KKTC, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve giriştiği soykırımı kınadı.
İş insanlarından Gazze’deki yaşananlarla ilgili açıklama

Kuruluşlar, ateşkes çağrısı yaparak, tüm sivil toplumu ve halkı soykırımı kınamaya, dur demeye, çocukları yaşatmak için tepki vermeye davet etti.

 

Beş sivil toplum kuruluşunun yaptığı ortak açıklamada şunlara yer verildi:

 

“Farkındayız… Bizler, Gazze’de yaşanan soykırımın farkındayız. Bizler, Netanyahu ve şürekâsının aşağılık katiller olduğunun farkındayız. Bizler, ölen çocukların, kadınların ve yaşlıların da farkındayız… Asla affetmeyeceğiz!

Bizler, Bosna’da, Irak’ta, Suriye’de, Karabağ’da, Afrika’da ve Latin Amerika’da neler yaptığınızın farkındayız. Bizler, Kıbrıs’ta neler yapmaya çalıştığınızın da farkındayız. Türk uyumaz…

Yok etmeye çalıştığınız Filistin halkının ve susan Arap Devletlerinin de farkındayız. Halklar masumdur ama İsrail yönetimi soykırımcıdır. Filistin halkının acısı acımız, kederi kederimizdir. Kurduğunuz emperyalist düzen elbet bir gün üzerinize yıkılacaktır.

Mazlum halk iken, katil bir yönetime geçmeyi başardınız ve dünya gerçek yüzünüzü gördü. Elbet bir gün bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.

Terör devleti İsrail’in yapmış olduğu bu insanlık dışı soykırımı kınıyor, bir an önce ateşkesin sağlanarak 1967 sınırlarına dönülmesini arzuluyoruz.

Ülkemizde yerleşen Yahudi kolonisinin gerekirse dikkatle kontrol edilerek, gerekli yerleşim önlem tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyoruz.


Çocuk her yerde ve koşulda çocuktur, bir çocuğun haykırışı ‘yaşamak istiyorum’ olmamalıdır. Bu bağlamda sivil toplumu ve tüm halkımızı bu soykırımı kınamaya, dur demeye, çocukları yaşatmak için tepki vermeye davet ediyoruz."

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