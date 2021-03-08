İş Kadınları Derneği: “8 Mart mücadelenin sembolüdür”

Candemir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, “senede bir gün kadınlara övgüler yağdırarak kutlanıp geçiştirilecek bir gün değil, kadınların hayatın her alanında eşit şekilde yer alması için yapılan bir mücadelenin sembolü” olduğunu vurguladı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, “senede bir gün kadınlara övgüler yağdırarak kutlanıp geçiştirilecek bir gün değil, kadınların hayatın her alanında eşit şekilde yer alması için yapılan bir mücadelenin sembolü” olduğunu vurguladı.

Candemir yazılı açıklamasında, kadınların fırsat eşitliği temelinde eğitim ve istihdam olanaklarından yararlanabilmesi, ekonomik hayatta daha görünür olması, yönetim ve karar alma mekanizmalarında çok daha fazla yer alması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk kadınının, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde de etkin bir rol oynadığını, en zor dönemleri korkusuzca göğüslediğini ifade eden Candemir, şöyle devam etti:



“Dünya inanılmaz bir hızla hem değişmekte hem de bütünleşmektedir. Bu değişime ayak uyduramayan toplumlar yerinde kalmak bir yana geriye düşmeye mahkumdur. Covid-19 pandemi dönemi, tüm konuların kapsamlı ve derinlikli olarak sorgulanmasına fırsat yaratmıştır. Dünya, pandemi sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını konuşmaktadır.

İş Kadınları Derneği olarak, bu evrensel yaklaşımın doğruluğuna, geçerliliğine inanıyoruz.

Sadece inanmanın yeterli olmadığının bilincindeyiz. Bu bilinçle inancımızı nitelikli eyleme dönüştürüp, toplumsal kalkınmayı sağlamanın koşul olduğunu düşünmekteyiz. İş Kadınları Derneği olarak bu sürece hem düşünce ve fikirlerimizle hem de başarılı birikimlerimizle katkı koymaya hazırız.

2021 yılında beklentilerimiz çoktur. Ancak gerçekçi olmak gerekiyorsa, pandemi dolayısıyla 2021 yılının da zor ve hatta kayıp yıl olma olasılığının yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Doğru tespitler ve devamında gerçekçi doğru politikalar olursa, sıkıntıların daha kolay aşılabileceğine inanmaktayız.

İş Kadınları Derneği olarak, bu önemli günde ‘demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisindeki katkılarını artırmak amacıyla kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak’ yönündeki vizyonumuzu ön planda tutarak faaliyetlerimizi devam ettireceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”