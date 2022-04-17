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İş Kadınları Derneği Başkanlığına Yeniden Selin Candemir Seçildi

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İş Kadınları Derneği Başkanlığına Yeniden Selin Candemir Seçildi
İş Kadınları Derneği Başkanlığına Yeniden Selin Candemir Seçildi

İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanlığına yeniden Selin Candemir seçildi.

Derneğin 7. Olağan Genel Kurulu dün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2022-2024 yılları arasında yeni dönemde görev alacak başkan ve üyeler oybirliğiyle seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanlığına yeniden Selin Candemir seçilirken İKD Yönetim Kurulu üyeleri şu  isimlerden oluştu:

“ Akile Gamze Rüstem Hastunç,  Birgül Güvenir Beyatlı, Bilen Sayılı Bozkırlı, Cemile Kocareis, Direnç Civa Akgün, Elif Özerman, Fatma Özok, Suna Sonay Erensu

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İKD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:  Aslı İnce, İzlem Nizam

Denetleme Kurulu üyeleri: Seray Gürün, Şansel Soyel, Derya Alp

Disiplin Kurulu üyeleri: Semral Erel, Göksel Düzgün, Fatma Garanti”

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