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İş Kadınları Derneği, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

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İş Kadınları Derneği (İKD), İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.
İş Kadınları Derneği, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

İş Kadınları Derneği (İKD), İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden dernek yetkilileri İskele ve İskele Belediyesi’ne bağlı 17 köy hakkında bilgi aldı, neler yapılabileceğini masaya yatırdı.

SADIKOĞLU: “ÜRETEN KADINA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK”

Üreten, canını dişine takıp, aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlara desteklerinin her zaman süreceğini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İKD’ye de geliştirdiği proje ve o projeye çözüm ortağı olarak İskele Belediyesi’ni dahil ettiği için teşekkür etti.

İskele ve 17 köyünde yaşayan kadınların, ürettiklerini pazarlayabilmeleri noktasında her

zaman kapılarının açık olduğunu da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, ‘emek en yüce değerdir’ bilinci ile hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

İKD’ye çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Sadıkoğlu, İskele ve 17 köyde yaşayan ve üreten kadınları İş Kadınları Derneği ile buluşturmak için de ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

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