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İş Kadınları Derneği ve Telsim arasında protokol imzalandı

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9. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni için İş Kadınları Derneği (İKD) ve Telsim arasında işbirliği protokolü imzalandı.
İş Kadınları Derneği ve Telsim arasında protokol imzalandı

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Telsim Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen protokole, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve İKD Başkanı Şenay Ekingen, protokole imzalarını koydu.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, işbirliği çerçevesinde kadınların ekonomik ve sosyal hayatta eşit olarak yer almalarına destek olduklarını belirtti.

Başarılı, girişimci Kıbrıslı kadınların teşvik edilmesi amacıyla bu yıl dokuzuncusu yapılacak olan Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’ne Telsim olarak ana sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Alper, üreten kadınları teşvik eden, girişimci kadınları daha da geliştiren projelere imza atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Protokolde, Yılın Kadın Girişimcileri’nin 9 kişilik bağımsız jüri tarafından belirleneceği açıklandı.
Ödül almaya hak kazanacak girişimci kadınların, seçici kurulda görev alacak üye temsilcilerin önereceği adaylar arasından belirleneceği de kaydedildi. 

Jüride, İş Kadınları Derneği, Telsim, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, K. K. Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI), Genç İş İnsanları Derneği’nden birer temsilci, 1 bağımsız ekonomist ve geçen yılın kadın girişimcisi yer alacak. Jüride ayrıca bir bağımsız ekonomist ve/veya iktisatçı ve/veya akademisyen oy hakkı olmaksızın “danışman” olarak yer alacak, görüş, öneri sunacak ve gerekirse eğitim verecek.

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