  • BIST 3.545,76
  • Altın 1012.565
  • Dolar 18.235
  • Euro 18.3986
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

İş Kadınları Derneği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı

» »
İş Kadınları Derneği’nin Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği 2022 Yılının Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, Concorde Tower Lefkoşa’da gerçekleştirildi.
İş Kadınları Derneği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı

Bu yıl 11’incisi düzenlenen “Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni” için ülkenin başarılı kadın girişimcileri, jüri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirildi ve beş farklı kategoride beş girişimci kadın ödüle layık görüldü.

Yılın Kadın Girişimcisi ödülünü Emine Özbayrak alırken, Yılın Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi ödülünü Aslıhan Taylan, Yılın İlham Veren Kadın Girişimcisi ödülünü Nisa İmamoğlu, İş Kadınları Derneği Onur Ödülünü Fisun Cin Aroğlu ve Telsim Özel Ödülü’nü Sıla Eziç ve Hazal Eziç aldı.

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve çok sayıda siyasetçi, belediye başkanları, yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, 2007 yılında kurulan İş Kadınları Derneği’nin kadınların iş dünyasındaki toplumdaki yerini hak ettikleri yere ulaştırmayı, ülke ekonomisindeki katkılarını artırmayı ve kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmayı kendisine misyon edindiğini söyledi.

Dernek olarak 15 yılda pek çok ilke imza attıklarını belirten Candemir, yüzlerce kadının hayatını değiştiren projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’nın fethinin 452’nci yıl dönümü törenle kutlandı09 Eylül 2022 Cuma 11:37
  • Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’nu ziyaret etti09 Eylül 2022 Cuma 11:35
  • Gastroshow Girne etkinliği 17 Eylül’de yapılıyor09 Eylül 2022 Cuma 10:50
  • Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, YÖDAK Başkanı Avcı’yı ziyaret etti09 Eylül 2022 Cuma 10:49
  • UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı09 Eylül 2022 Cuma 10:46
  • Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı09 Eylül 2022 Cuma 10:26
  • KTOEÖS basım bildirisi yayımladı09 Eylül 2022 Cuma 09:50
  • Falyalı suikasti ! Katiller mahkemeye çıkarıldı!09 Eylül 2022 Cuma 09:09
  • CTP'de MYK üyeleri ile Genel Sekreter Pazartesi günü belirlenecek09 Eylül 2022 Cuma 09:08
  • Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor09 Eylül 2022 Cuma 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti