İş Kadınları Derneği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı

Bu yıl 11’incisi düzenlenen “Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni” için ülkenin başarılı kadın girişimcileri, jüri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirildi ve beş farklı kategoride beş girişimci kadın ödüle layık görüldü.

Yılın Kadın Girişimcisi ödülünü Emine Özbayrak alırken, Yılın Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi ödülünü Aslıhan Taylan, Yılın İlham Veren Kadın Girişimcisi ödülünü Nisa İmamoğlu, İş Kadınları Derneği Onur Ödülünü Fisun Cin Aroğlu ve Telsim Özel Ödülü’nü Sıla Eziç ve Hazal Eziç aldı.

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve çok sayıda siyasetçi, belediye başkanları, yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, 2007 yılında kurulan İş Kadınları Derneği’nin kadınların iş dünyasındaki toplumdaki yerini hak ettikleri yere ulaştırmayı, ülke ekonomisindeki katkılarını artırmayı ve kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmayı kendisine misyon edindiğini söyledi.

Dernek olarak 15 yılda pek çok ilke imza attıklarını belirten Candemir, yüzlerce kadının hayatını değiştiren projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.