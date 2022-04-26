İş Kadınları Derneği'nde Görev Dağılımı Yapıldı

İş Kadınları Derneği’nde (İKD) başkanlığa seçilen Selin Candemir ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Asbaşkanlığa Akile Gamze Hastunç Rüstem, Sekreterliğe Direnç Civa Akgün, Saymanlığa Suna Sonay Erensu, Dışilişkiler Sorumluluğuna Birgül Güvenir Beyatlı, Eğitim Sorumluluğuna Cemile Kocareis, Ekonomik Hareketleri İzleme Sorumluluğuna Elif Özerman, Sosyal İşler Sorumluluğuna Bilen Sayılı Bozkırlı, Örgütlenme Sorumluluğuna Fatma Özok getirildi.

İKD yönetim kurulu yedek üyeleri ise Aslı İnce (proje sorumlusu) ve İzlem Nizam (aktiviteler sorumlusu) oldu.

Genel kurulda, ayrıca disiplin ve denetleme kurulu 2022-2024 dönemi üyeleri de seçildi. Disiplin kurulu başkanlığına Semral Erel, üyeliklere ise Göksel Düzgün ve Fatma Garanti seçilirken, denetleme kurulu başkanlığına Seray Gürün üyeliklere ise Derya Alp ve Şansel Soyel seçildi.