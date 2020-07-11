İş Kadınları Derneği’nin yeni başkanı Selin Candemir oldu

İş Kadınları Derneği 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Divan’ın oluşturulması ile başlayan Genel Kurul’da açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Şenay Ekingen, Derneğin 12 yaşında genç bir dernek olmasına rağmen önemli işlere imza attığını, kadınların toplum içinde öne çıkması için çaba harcadıklarını söyledi.

Faaliyet raporu ve Mali raporun okunmasıyla devam eden Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Selin Candemir,başkanlık görevini Şenay Ekingen’den devraldı.

Selin Candemir, yaptığı teşekkür konuşmasında hayata geçirilen projelerle pek çok kadının hayallerine ulaşma şansı yakaladığını belirterek, dernek olarak iş dünyasında kadının sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme kurulu üyelerinin belirlenmesi ile sona erdi.