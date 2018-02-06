İş kazalarıyla ilgili bugün kriz masası oluşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Taşeronlar Birliği, Müteahhitler Birliği ve Dev-İş’i ziyaret etti.Bakan Çeler’in ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda dün Lapta’da yaşanan iş kazası öne çıktı.

Çeler, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını belirterek, “insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.Yasaların ağırlığını herkesin üzerinde hissedeceği bir dönemin başladığına vurgu yapan Çeler, iş kazalarıyla ilgili bugün kriz masası oluşturulacağını söyledi.

Zeki Çeler, Lapta’da yaşanan iş kazasına değinerek “İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerekir” dedi.Çeler, yaralanan işçinin çalışma izni olmadığı bilgisi aldığını dile getirerek, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kaydetti.

Ekmek parası için çalışan insanların bu şartlarda hayatlarını kaybetmesi ya da yaralanmasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Çeler, “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. Çeler, yasaların ağırlığını herkesin üzerinde hissedeceği bir dönemin başladığını kaydetti.

Elzem durumlar dışında pazar günleri inşaatlarda işçi çalışmayacağını da ifade eden Çeler, işçilerin insani şartlarda çalıştırılmasını sağlamanın görevleri olduğunu söyledi.

Bakan Çeler Müteahhitler Birliği’ni ziyaretinde de konuya değindi.

Çeler, “gelen ilk bilgilere göre yaralanan arkadaşın çalışma izni yok, taşeron firmanın taşeronlar birliği üyeliği yok. Gelen görüntüler yeterli is güvenliğinin alınmadığını gösteriyor. Tam rapor yarına kadar elimize ulaşır” dedi.

Bakan Çeler, iş kazalarının önlenmesine yönelik acil tedbirlerin alınması amacıyla bugün saat 13.00’te kriz masası oluşturulacağını ve herkesin elini taşın altına koyacağını söyledi.