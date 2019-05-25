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İş kazası: 1 tutuklu ve yaralanma

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İş kazası: 1 tutuklu ve yaralanma
İş kazası: 1 tutuklu ve yaralanma

24.5.19 tarihinde saat 13.00 raddelerinde, Akdoğan’ da, H.A ya ait ağılda depo yapımında çalışan Bangaldeş uyruklu M.A ( E – 30 ), kalıp sökme esnasında dengesini kaybederek 2 m yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Sol el ve sol ayağından yaralanan M.A Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisini müteakip taburcu edildi.

2,5 yıldan beri KKTC’de ikamet izinsiz ve kayıtsız çalıştırılıyor.

Dörtyol polisinin kaza sonrası yaptığı muhaceret kontrolünde M.A’nın 28.11.2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan 30 günlük vize ile KKTC’ye giriş yaptığını ve 29.12.2016 tarihinden bu güne değin ikamet izinsiz olduğunu tespit etti. Tutuklanan zanlı bugün 2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Umut İnan huzuruna çıkarıldı. Zanlıyı kayıtsız çalıştıranlar için herhangi bir işlem uygulanmadı

Tahkikat memuru İbrahim Bulut’ un olgularla ilgili şahadetini değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti. Ayrıca zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde de emir verdi. (MHA)

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