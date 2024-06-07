İş kazası: 29 yaşındaki genç yaralandı

Lefkoşa’da bir süpermarkete ait depoda meydana gelen kazada, 29 yaşındaki Abbas Khalid yaralandı.
Olay, 6 Haziran 2024 tarihinde saat 15:00 sıralarında yaşandı.
Khalid, depo içerisinde merdivenden inmeye çalışırken merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2.50 metre yükseklikten düştü.
Düşme sonucu kolunda ve dişinde kırık oluşan Khalid, hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tedavinin ardından Abbas Khalid taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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