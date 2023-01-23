İş kazası... 3 metre yükseklikten düşüp yaralandı

Polisin açıklamasına göre, saat 15.30'da kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tekgöz Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Polisin açıklamasına göre, saat 15.30'da kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tekgöz Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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