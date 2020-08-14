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İş Kazası… 3 Parmağı Kesildi

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Alayköy’de faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Kamil Karadaş  dün ahşap kesme makinesinde ahşap kestiği sırada sol elini makineye kaptırdı.
İş Kazası… 3 Parmağı Kesildi

Alayköy’de faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Kamil Karadaş  dün ahşap kesme makinesinde ahşap kestiği sırada sol elini makineye kaptırdı.

Karadaş’ın sol el işaret, orta ve yüzük parmakları kesilerek yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan Kamil Karadaş’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servis’te müşahede altına alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi

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