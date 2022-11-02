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İş kazası

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İş kazası
İş kazası

 

02.11.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Hamitköy’de Eşref Buba Sokak üzerinde bulunan bir işletmeye ait ambar olarak alan içerisinde, Rao Adnan SALEEM(E-30) işletmeye ait park halindeki van aracın arka bagaj kısmında oturduğu sırada, söz konusu van aracın raylı bagaj kapısının kendiliğinden aşağıya doğru adı edilenin üzerine kapanması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Rao Adnan SALEEM, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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