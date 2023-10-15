İş Kazası  

14.10.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Alayköy'de Ağıllar bölgesinde bulunan bir ağılda, temizlik için yardım eden Mehmet KONTAŞ(E-68) merdiven üzerinde kaynak yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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