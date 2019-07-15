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İş kazası, 4 metreden düştü!

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İş kazası, 4 metreden düştü!
İş kazası, 4 metreden düştü!

14.07.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında,  Arapköy’de Uzundere Göleti mevkiinde Şensur İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatta, iskele üzerinde çalışmakta olan Mehmet BATUŞ (E-38),  kalıp tahtalarını söktüğü esnada dengesini kaybetmesi sonucu dört metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Girne Suat Günsel Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek kafatasında ve omurgasında kırık teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.         

 

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