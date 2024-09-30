İş Kazası: Akıncılar’da Emin Olgunay Yaralandı

29.09.2024 tarihinde Akıncılar’da yaşanan iş kazasında, 47 yaşındaki Emin Olgunay tadilat çalışmaları sırasında yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
Spiral Makinesi Kontrolünü Kaybetti
Edinilen bilgilere göre, tadilat işleriyle uğraşan Olgunay, kullanımında bulunan spiral makinesinin kontrolünü kaybetti. Makinenin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi sonucunda, karın bölgesinden yüzeysel olarak yaralandı.
Tedavi Sonrası Taburcu Edildi
Yaralanan Olgunay, hızla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olması nedeniyle taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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