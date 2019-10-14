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İş kazası: Çöken çatıdan düşen 1 kişi yaralandı

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İş kazası: Çöken çatıdan düşen 1 kişi yaralandı
İş kazası: Çöken çatıdan düşen 1 kişi yaralandı

13.10.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında Lapta’da, Ömer TEKDAŞ (E-38),  Turgut Reis Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının balkon çatısını tamir ettiği bir sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. 

Yaralanan Ömer TEKDAŞ kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

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