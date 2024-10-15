İş kazası iki can aldı!

İskele ve Girne’de geçirdikleri iş kazaları sonrasında 35 yaşındaki Muhammad Asıf ile 27 yaşındaki Muhammad Waleed hayatını kaybetti.

İskele ve Girne’de geçirdikleri iş kazaları sonrasında 35 yaşındaki Muhammad Asıf ile 27 yaşındaki Muhammad Waleed hayatını kaybetti.

İskele’de 9 Ekim 2024 tarihinde yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Muhammad Asıf (E-35), arıtma tesisi içerisindeki kuyunun temizliğini yaptığı sırada, kuyu üzerindeki sunta tahtayı kaldırıp taşıyacağı esnada kuyu ağzına adım atarak, yaklaşık 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştı.

Adı edilen tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genel yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Asıf’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

27 yaşındaki Muhammad Waleed de hayatını kaybetti

Girne’de Kubbeli Çeşme Sokak’ta 10 Ekim 2024 tarihinde saat 09.30 sıralarında yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan M.Y.(E-41), inşaatın üçüncü katından zemin katına doğru yük kaldırma ipi ile inşaat demiri indirdiği esnada, tedbirsizliği sonucu ipten sıyrılan bir inşaat demirinin o esnada inşaatın zemin katında indirilen demirleri almak için bekleyen Muhammad Waleed’in (E-27) başının arka kısmına düşerek ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuş ve M.Y. tutuklanmıştı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay sonucu yaralanan Muhammad Waleed, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Waleed’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.A.(E-51) ve H.İ.Ç.(E-26) de tutuklandı, soruşturma devam ediyor.