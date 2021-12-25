İş Kazası Sonucu Yoğun Bakıma Girdi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
24.12.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bodrum bölümünde iskele üzerinde su tesisat işi yapmakta olan Bahattin ALPSOY (E-27) dengesini kaybetmesi sonucu 2.30 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.
Bahattin ALPSOY beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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