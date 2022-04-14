“İş Sağlığı ve Güvenliği” 2022 Yılı Sertifika Programları Başlıyor…

Eğitimler, işverenler ve çalışanlara düşen görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükler, iş yerlerinde sağlık gözetimi, sağlık ve güvenlik kuralları ile İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim ve organizasyonunu kapsıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılan, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü” kuralları uyarınca gerekli koşulları tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen Yakın Doğu Üniversitesi tarafından verilecek eğitimlere kayıtlar başladı.

Yasa gereğince, uzman eğitmen kadrosu ve güçlü altyapısıyla tüzüğün öngördüğü tüm eğitim programlarını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi; bugüne kadar “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı”, “Temel İş Sağlığı ve Güvenliğiği” ve “İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği” kurslarından dörder defa tamamladı. Ayrıca “Sertifika Yenileme Kursu” iki defa, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi” kursu ise bir defa başarıyla gerçekleştirdi.

Üç başlıkta teorik ve pratik eğitimler verilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında; “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi”,“Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına yönelik olarak “İSG Eğiticinin Eğitimi” programları gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve pratik bilgiler verilecek. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, risk değerlendirmesi, yetişkinler için İSG eğitim teknikleri gibi önemli konuların yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitim kadrosu tarafından interaktif eğitim metodları kullanılarak yürütülecek.

Aziz Gürpınar: “Ülkemizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılmasında nitelikli ve uzman elemanların katkısı son derece önemlidir…”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü’nde yer alan koşulları yerine getirdiğini belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Program Yöneticisi ve İSG Uzmanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak yetkilendirildiğini söyledi.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, devletin denetim ve yaptırımlarının yanı sıra, işverenlere de önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor” diyen Gürpınar, “Bunlardan biri, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde nitelikli ve uzman elemanlardan destek alınmasıdır. Yasa altında çıkarılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü’nde bu elemanların yetiştirilmesine yönelik kursların içeriği, görevlendirilecek eğitmenlerin nitelikleri ve daha birçok husus düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm bu hususları yerine getirerek yaptığımız başvuru, gerekli değerlendirmelerden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandı. Böylece, tüzükte belirtilen tüm eğitimleri gerçekleştirmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak Üniversitemiz yetkilendirildi” ifadesini kullandı. Yaşanan pandemi sürecinin genel olarak halk sağlığının, özel olarak da iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik kurallarının önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Gürpınar, 2022 yılı kurslarının, 16 Mayıs’ta başlatılacağını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitmen kadrosuyla, bu eğitimleri en iyi şekilde vermekte olduğunu ifade eden Gürpınar, bu çalışmalar sayesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve bu elemanların iş yerlerinde hizmet vermesi sağlanarak, ülkemizde daha güvenli bir çalışma ortamının yaratılması yolunda önemli bir adım atılmış olacağına inandığını söyledi.

Başvurular 13 Mayıs’a kadar yapılabilecek…

İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına online başvuru ve kayıtlar yabem.neu.edu.tr web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Kayıt, başvuru ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgi için yabem@neu.edu.tr, adresine mail gönderilebilir veya +90 (392) 2236464-5611, +90 (392) 223 2000-5611 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. Başvurular, 13 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.