"İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim ve bilinçlenme çok önemli"

Yakın Doğu Üniversitesi'nde "Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile K.T.Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin işbirliğinde, elektrik müteahhitlerine yönelik olarak düzenlenen “Elektrik İşlerinde İş sağlığı ve Güvenliği” eğitim programını tamamlayan 143 elektrik müteahhidi ve elektrik teknisyenine katılım sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane 3 numaralı salonda gerçekleştirilen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Süleyman Göktaş, Yakın Doğu üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş, Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Mehmet Nasiboğlu, Birlik üyesi müteahhitler ve elektrik teknisyenlerinin katıldığı bildirildi.

MEHMET NASİBOĞLU; "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA EĞİTİM VE BİLİNÇLENME ÇOK ÖNEMLİ"

Sertifika töreninde söz alan Birlik Başkanı Mehmet Nasiboğlu, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimin ve bilinçlenmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, genellikle bu tür eğitimlerin bir ücret karşılığında yapıldığını belirterek, bu eğitimi Birlik üyelerine ücretsiz olarak gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür etti. Nasiboğlu kursa devam edip sertifika almaya hak kazanan Birlik üyelerini de kutladı ve bu aldıkları bilgilerle işlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını diledi.

AZİZ GÜRPINAR; "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İSTENEN HEDEFE ULAŞABİLMEK IÇİN HER KESİME GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Törende ikinci konuşmayı yapan Enstitü Müdürü Aziz Gürpınar ise, iş sağlığı ve güvenliği konusunda istenen hedefe ulaşabilmek için her kesime görevler düştüğünü belirterek, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi’nin de eğitim, bilinçlendirme ve bu alanda yetişmiş insan gücünün yaratılmasına katkıda bulunma amacıyla hareket ettiğini vurguladı. Bu kapsamda Üniversite bünyesinde başlatılmış olan yüksek lisans programı ile ön lisans programının devam ettiğini, bunun yanısıra sektörlere yönelik olarak sertifika programlarını da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gürpınar, Elektrik Müteahhitleri Birliği ile başlatılmış olan bu işbirliğinin devam etmesine ve ülkemiz çalışma yaşamına katkıda bulunmasına inanç belirtti.

PROF.DR. ŞENOL BEKTAŞ; BU IŞLERDE ÇALIŞAN KİŞİLERİN BİLİNÇLİ OLMALARI SON DERECE ÖNEMLİ

Törende son konuşmayı yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş ise, kendisinin de bir elektrik mühendisi olduğunu ve bu açıdan elektrikle çalışmanın tehlikelerini iyi bildiğini belirterek, bu işlerde çalışan kişilerin bilinçli olmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı. Elektrik tesisatında bir çok hususun önemli olduğunu, ama en önemlisinin topraklama olduğunu belirten Bektaş, topraklamanın düzgün ve doğru yapılmasının önemine dikkat çekti. Elektrik müteahhitlerinin sadece kendilerini değil, aynı zamanda hem kendi ailelerini, hem de yanlarında çalıştırdıkları kişileri ve onların ailelerini de düşünmek zorunda olduklarını belirten Bektaş, müteahhitlerin iş gününün sonunda tüm çalışanlarının evine sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlamanın sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Bu eğitimlerin bu sorumluluğu yerine getirmede ve daha güvenli çalışma ortamları hazırlamada önemli olduğunu belirten Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi olarak eğitim alanında bu tür katkıları yapmaya devam edceklerini belirterek, programa katılan ve katkı koyan herkesi kutlayarak teşekkür etti.

143 Elektrik Müteahhidi Ve Elektrik Teknisyenine Sertifikaları Verildi.

Konuşmaların ardından eğitim programını tamamlayan 143 elektrik müteahhidi ve elektrik teknisyenine sertifikaları verildi.