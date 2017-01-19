 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.154
  • Altın 146,708
  • Dolar 3,7984
  • Euro 4,0449
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADemirtaş ve Önder'in yargılanmalarına başlandı

"İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim ve bilinçlenme çok önemli"

»
"İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim ve bilinçlenme çok önemli"
Yakın Doğu Üniversitesi'nde "Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile K.T.Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin işbirliğinde, elektrik müteahhitlerine yönelik olarak düzenlenen “Elektrik İşlerinde İş sağlığı ve Güvenliği” eğitim programını tamamlayan 143 elektrik müteahhidi ve elektrik teknisyenine katılım sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane 3 numaralı salonda gerçekleştirilen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Süleyman Göktaş, Yakın Doğu üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş, Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Mehmet Nasiboğlu, Birlik üyesi müteahhitler ve elektrik teknisyenlerinin katıldığı bildirildi.

MEHMET NASİBOĞLU; "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA EĞİTİM VE BİLİNÇLENME ÇOK ÖNEMLİ"

Sertifika töreninde söz alan Birlik Başkanı Mehmet Nasiboğlu, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimin ve bilinçlenmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, genellikle bu tür eğitimlerin bir ücret karşılığında yapıldığını belirterek, bu eğitimi Birlik üyelerine ücretsiz olarak gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür etti. Nasiboğlu kursa devam edip sertifika almaya hak kazanan Birlik üyelerini de kutladı ve bu aldıkları bilgilerle işlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını diledi.

AZİZ GÜRPINAR; "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İSTENEN HEDEFE ULAŞABİLMEK IÇİN HER KESİME GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Törende ikinci konuşmayı yapan Enstitü Müdürü Aziz Gürpınar ise, iş sağlığı ve güvenliği konusunda istenen hedefe ulaşabilmek için her kesime görevler düştüğünü belirterek, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi’nin de eğitim, bilinçlendirme ve bu alanda yetişmiş insan gücünün yaratılmasına katkıda bulunma amacıyla hareket ettiğini vurguladı. Bu kapsamda Üniversite bünyesinde başlatılmış olan yüksek lisans programı ile ön lisans programının devam ettiğini, bunun yanısıra sektörlere yönelik olarak sertifika programlarını da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gürpınar, Elektrik Müteahhitleri Birliği ile başlatılmış olan bu işbirliğinin devam etmesine ve ülkemiz çalışma yaşamına katkıda bulunmasına inanç belirtti.

PROF.DR. ŞENOL BEKTAŞ; BU IŞLERDE ÇALIŞAN KİŞİLERİN BİLİNÇLİ OLMALARI SON DERECE ÖNEMLİ

Törende son konuşmayı yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş ise, kendisinin de bir elektrik mühendisi olduğunu ve bu açıdan elektrikle çalışmanın tehlikelerini iyi bildiğini belirterek, bu işlerde çalışan kişilerin bilinçli olmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı. Elektrik tesisatında bir çok hususun önemli olduğunu, ama en önemlisinin topraklama olduğunu belirten Bektaş, topraklamanın düzgün ve doğru yapılmasının önemine dikkat çekti. Elektrik müteahhitlerinin sadece kendilerini değil, aynı zamanda hem kendi ailelerini, hem de  yanlarında çalıştırdıkları kişileri ve onların ailelerini de düşünmek zorunda olduklarını belirten Bektaş, müteahhitlerin iş gününün sonunda tüm çalışanlarının evine sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlamanın sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Bu eğitimlerin bu sorumluluğu yerine getirmede ve daha güvenli çalışma ortamları hazırlamada önemli olduğunu belirten Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi olarak eğitim alanında bu tür katkıları yapmaya devam edceklerini belirterek, programa katılan ve katkı koyan herkesi kutlayarak teşekkür etti.

143 Elektrik Müteahhidi Ve Elektrik Teknisyenine Sertifikaları Verildi.

Konuşmaların ardından eğitim programını tamamlayan 143 elektrik müteahhidi ve elektrik teknisyenine sertifikaları verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hasan Köroğlu LAÜ'de konferans verdi15 Ocak 2017 Pazar 15:02
  • YDÜ Afrika’nın canlı renklerine büründü...15 Ocak 2017 Pazar 14:21
  • KTÖS’ten “öğretmen ihtiyaçlarını belirleme” anketi15 Ocak 2017 Pazar 11:29
  • Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıkartıldı!14 Ocak 2017 Cumartesi 12:52
  • YDÜ melekleri Adana deplasmanında13 Ocak 2017 Cuma 17:03
  • LAÜ'de "Devlet Kuran Son Türk: Denktaş" fotoğraf sergisi açıldı12 Ocak 2017 Perşembe 16:58
  • ODTÜ Kıbrıs’ın düzenlediği “Yılın Yeşil Beyni” yarışması için başvurular başladı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:10
  • Gazeteciler Birliği İngilizce ve Yunanca kursları başlatıyor11 Ocak 2017 Çarşamba 18:01
  • Berova İskele merkez okullarında incelemelerde bulundu11 Ocak 2017 Çarşamba 18:00
  • AB 128 kişiye burs verecek09 Ocak 2017 Pazartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti