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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü Yayımlandı

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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü Yayımlandı
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü Yayımlandı

Bakanlar Kurulu, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü'nü onayladı. Tüzük, bugünkü Resmi Gazete’ de yayımladı.


İş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici ve koruyucu hizmetler veren kişilerin belgelendirilmesi ve kuruluşların yetkilendirilmesi için gerekli olan nitelikler ile işverenin sorumluluğu üstlenebileceği durumları ortaya koymayı hedefleyen tüzük ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimleri verecek olan eğitmenlerin sınıflarına göre nitelikleri belirlendi.


Sertifikalandırma için alınacak eğitim kurslarının da detaylandırıldığı tüzükte, sertifikalandırma  kuralları, sertifikalandırma prosedürü, sertifikalı ve inşaat sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri ve yetkileri gibi konular da belirlendi.

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