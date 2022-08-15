İş Sağlığı ve Güvenliği konusu masaya yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Güvenç Yüksel başkanlığındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) yönetim Kurulu üyeleri ile biraya geldi. Görüşmede Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ile Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu da

hazır bulundu

Birlik, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyeri Denetim eksikliği , iş sağlığı ve güvenliği bilincinin ve farkındalığının artırılması, konunun devlet kurumları tarafından öncelikli olması, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yaşadığı zorluklar konularında çözüm önerilerini Bakan Taçoy’a iletti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği Başkanı Güvenç Yüksel, ölümlü iş kazaları ile ilgili dünyadan veriler sundu ve taleplerini aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da müfettiş sayısının artırıldığını belirterek denetimlerin sıklaştırıldığını kaydetti. Sektörel bir planlamanın gerekliliğine dikkat çeken Bakan Taçoy çözümün ortak olduğunun altını çizdi ve işbirliğinin önemini vurguladı.