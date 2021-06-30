  • BIST 1.371
  • Altın 491,172
  • Dolar 8,6907
  • Euro 10,3369
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği aşırı sıcak günlerde tedbir almaya çağırdı!

» »
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) artan sıcaklarla birlikte meslek hastalıkları ve iş kazalarında da artış olacağı uyarısında bulunarak, işyerlerinde alınmasını gerekli gördükleri tedbirleri açıkladı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği aşırı sıcak günlerde tedbir almaya çağırdı!

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) artan sıcaklarla birlikte meslek hastalıkları ve iş kazalarında da artış olacağı uyarısında bulunarak, işyerlerinde alınmasını gerekli gördükleri tedbirleri açıkladı.

Birlik, “Önlem alınmaması durumunda iş kazaları ve meslek hastalıklarının, sıcaklık değerlerine bağlı artışı yüzde 80’i bulmaktadır” dedi.

İşyeri sahipleri ile çalışanları başta olmak üzere tüm toplumu, içinde bulunulan bu aşırı sıcak günlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve tedbir almaya çağıran Birlik, yetkililere de aşırı sıcak günlerde radyasyonun en yüksek olduğu 11.00 -16.00 saatleri arasında çalışma yasağı uygulaması önerisinde bulundu.

Birlik, açıklamasında, alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“Açık alanda çalışanların çalışma vardiyaları günün sıcak saatlerine (11.00 – 14.00 arası) göre düzenlenmesi, böyle bir düzenleme yapılamıyorsa güneş altında çalışacak ekibe destek verilerek kişi başına güneş altında çalışma süreleri kısaltılacak tedbirlerin alınması. Mümkünse dışarıda yapılması gereken işler günün erken saatlerinde ve akşam geç saatte planlanması.

Çalışılan ortamlarda ani ısı değişiminden korunma sağlanması. Çalışılan ortamın iyi havalandırılmış olması, mümkünse iklimlendirme yapılması. (Normal bir oda ısısı 24 derece olmalıdır.)

Çalışma kıyafetlerinin ince ve teri emecek özellikte (pamuklu) olması. Terin klima altında kurumamasına özen gösterilmesi.

Mümkünse sık kıyafet değiştirerek vücudun nemli giysilerle temasının önlenmesi, çalışma aralarında kıyafet değiştirme tedbirleri alınması.

Bol miktarda sıvı tüketilmesi (Normal bireylere günde en az 2 – 3 litre sıvı alımı önerilmektedir, sıcak ortamda bedenen çalışanlar için bu miktar daha da arttırılmalıdır). Temiz, hafif soğuk ve her zaman ulaşılabilecek ve yeterli miktarda su kaynakları temin edilmesi. Çalışanın sıvı elektrolit dengesini sağlamak için soda, ayran ve meyve sularıyla sıvı tüketimi artırılması.

Öğle arası veya vardiya yemeklerinde ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması, az az ama sık aralıklarla yemeğe özen gösterilmesi.

Kronik hastalığı bulunanların düzenli olarak işyeri hekimi tarafından takip edilmesi, düzenli ilaç kullanılması, bu kişilerin tek başlarına çalışmamaları, sağlık durumlarını ortaya koyan hekim raporuyla kontrollerinin yapılması.”

Birlik, açıklamasının devamında, işverenlerin çalışanlarına güvenli çalışma alanı sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, gerekli tedbirleri almanın yanında, çalışanları sıcaklıkla hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgilendirmek ve onlara gerekli eğitimleri sağlamak zorunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclisin Bugünkü İlk Toplanma Denemesi de Başarısız!30 Haziran 2021 Çarşamba 10:21
  • Yakın Doğu Üniversitesi: KKTC’de Delta varyantı yok!30 Haziran 2021 Çarşamba 10:06
  • KOOP-SEN Uyarıyor30 Haziran 2021 Çarşamba 10:02
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ve Nazım Topcan’ı kabul etti30 Haziran 2021 Çarşamba 09:48
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu akşam ekibiyle birlikte KKTC’ye geliyor30 Haziran 2021 Çarşamba 09:45
  • İki İlçede Elektrik Kesintisi!30 Haziran 2021 Çarşamba 09:41
  • Başbakan Saner, Polis teşkilatının kuruluşunun 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı30 Haziran 2021 Çarşamba 09:37
  • Baybars: Çekilin artık toplumun önünden!30 Haziran 2021 Çarşamba 09:22
  • YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Havadis'te açıkladı: Krizin Nedeni Erhan Arıklı30 Haziran 2021 Çarşamba 08:44
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar30 Haziran 2021 Çarşamba 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti