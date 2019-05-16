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“İş Sağlığı ve Güvenliği” Yakın Doğu Üniversitesi’nde masaya yatirilacak

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Yakın Doğu Üniversitesi tarafından çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda sempozyum düzenleniyor.
“İş Sağlığı ve Güvenliği” Yakın Doğu Üniversitesi’nde masaya yatirilacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nün işbirliğinde geçekleştirilecek olan Sempozyum, 20-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında İrfan Günsel Kongre Merkezi 2 numaralı Salonda yer alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in de açılışına katılım göstereceği, yurt dışından ve ülkemizden uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumda, iş güvenliği konularının yanı sıra, iş hijyeni ve iş sağlığı hususları da ele alınacak.

 “İş Hijyeni ve İşyerlerinde Sağlık Gözetimi”, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi”, “İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği”, “KKTC İSG Mevzuatında Güncel Durum” başlıklı sunumlar yapılacağı sempozyum kapsamında ilgili Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla  “İşyeri Hekimliği” konulu bir de panel düzenlenecek.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki uygulamalardan örneklerin verileceği sempozyumda, işyeri temsilcilerine yönelik olarak “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların Tutulması” konusunda da bir kurs düzenlenecek.

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