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"İş üretebilmek için hantal bürokrasiden kurtulmalıyız"

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Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Ercan Turhan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya destek belirtti, iş üretebilmek için hantal bürokrasiden kurtulmamız gerektiğini vurguladı.
"İş üretebilmek için hantal bürokrasiden kurtulmalıyız"

Turhan'ın açıklaması şöyle:

Dün bir arkadaşımızın cenazesine giderken beraber seyahat ettiğim arkadaşlarla yol kenarındaki kurumuş otların yangın için nekadar tehlike yarattığını konuşup geçen seçimlerde partisinden millet vekili adayı olduğum Erhan Arikli yı bu konuda gıyabında eleştirmiştik.
Biraz evvel Gündem kıbrısta Erhan Arıklı diyorki yol kenarlarındaki bu temizlik için biz işi kimseye ihale edemiyoruz. Bu işler için Türkiyeden 2 Milyon TL kaynak geldi ve hazır.MİK kanununa göre birkaç asgari ücret üstü işler için ilahele MİK tarafından yapılmak zorunda.MİK zaten iş yükü altında boğulmuş durumda birde MİK in yaptığı ihalelerde kaybeden rekabet kuruluna giderek yada mahkemeye başvurarark ara emri alarak işin yapılmasını engelliyor.
Kısa bir süreden beri KIBTEK YK üyesiyim orada da böyle sorunlar var.
Kısa süre sonra oradaki izlenimlerimi de şeffaf bir şekilde paylaşacağım.
Lakin iş üretebilmek için hantal bürokrasiden bir an evvel kurtulmamız gerekmektedir.
Bunu okuyup da bak ihalesiz işler,mamma vs saçma sapan yorum yapanlar muhakkak olacaktır.
Bakanlıklar ve kurumlar acil işleri için kendi içlerinde kuracakları bir komisyonla bu tür işleri gayet şeffaf bir şekilde yapabilirler.

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