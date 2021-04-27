Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla İş Yasasında değişiklik yapılıyor.

Bu amaçla hazırlanan tasarı, Resmi Gazete’de halkın bilgisine sunuldu. Tasarıyla ilgili görüşlerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği duyuruldu.

Tasarıyla, İş Yasası'nın 30'uncu maddesinin (2)'nci fıkrasının, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası'nın 7'nci maddesinin (2)'nci fıkrasına uygun hale getirilmesi amacıyla, fıkraya bir yıl geçerlilik süresi eklenerek düzenleme yapıldı.

Tasarıda söz konusu fıkra şöyle düzenledi:

“Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolmasından itibaren bir (1) ay içerisinde taraflarca yenilenmediği ve hizmet ilişkisinin devam etmesi durumunda, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri en fazla bir (1) yıl geçerlidir."