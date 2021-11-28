İş Yeri Önünde Hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 14.10.2021-02.11.2021 tarihlerinde, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Asil Ticaret Ltd. isimli iş yerinin avlusu içerisinde bulunan dört adet bisiklet ile 3 adet bisiklet ön maşası çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.M. (E-20) ve M.M. (E-46) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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