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İş Yeri Önünde Hırsızlık

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İş Yeri Önünde Hırsızlık
İş Yeri Önünde Hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 14.10.2021-02.11.2021 tarihlerinde, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Asil Ticaret Ltd. isimli iş yerinin avlusu içerisinde bulunan dört adet bisiklet ile 3 adet bisiklet ön maşası çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.M. (E-20) ve M.M. (E-46) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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