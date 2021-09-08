İş Yerinde Hırsızlık!

07.09.2021 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ramazan BAHÇECİ’ye ait demirci atölyesinin kapısı hasar yapmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve iş yerinde muhafaza edilmekte olan bir adet ahşap kesme makinesi ve motoru, üç adet antika demir, bir adet su termosu, iki adet kaynak makinesi, sekiz adet araç kontak anahtarı, bir adet güvenlik kamerası kayıt cihazı ve bir adet tekne telsizini çalmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen N.Y.(E-39) tutuklanmış olup, tasarrufunda bulunan ahşap kesme makinesi ve motoru bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.