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İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

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İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor
İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sahibi şehir dışında olan bir iş yerinde mahsur kalan kedi 20 gündür kapının altından atılan yiyeceklerle besleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Muzaffer Şen adlı bir kişiye ait boş bir iş yerine 20 gün önce tuvaletin camından sokak kedisi girdi. Dükkan sahibi Muzaffer Şen, İzmir'de olduğu için mahsur kalan kedi iş yerinden çıkarılamadı.

Tesadüfen kedinin miyavlama sesini duyan bir yurttaş durumu polise ve zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, boş olan iş yerinde mahsur kalan kedinin çıkabilmesi için İzmir'de bulunan iş yeri sahibi Muzaffer Şen'i telefonla arayıp, durumu bildirdi. Şen, 'en kısa sürede' ilçeye gelerek iş yerinin kapısını açacağını söyledi.

Çevredeki esnaflar da kediyi kapının altından verdiği yiyecek ve suyla beslemeye başladı.

Kahvehane işletmecisi Kurban Düz, kedinin komşu esnaflar ve belediye görevlilerince kapı altından atılan yiyeceklerle beslendiğini, ancak mahsur kaldığı yerden çıkabilmesi için iş yerinin kapısının açılması gerektiğini belirtti.

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