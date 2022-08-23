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İş yerinde şekerleme yapmak üretkenliği artırıyor

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Yeni bir araştırma iş yerinde şekerleme yaparak biraz dinlenmenin çalışanlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkardı.
İş yerinde şekerleme yapmak üretkenliği artırıyor

Japonya’da ayakta uyuma kabinleri tüm dünyanın dikkatini çekerken yeni bir araştırma da kabinler kadar ilgi çekti. Araştırmaya göre; iş yerinde uyuklamak verimliliği artırıyor.

Uyku uzmanlarına göre; başarılı bir iş kurmanın sırrı, çalışanların istedikleri zaman şekerleme yapmasına izin vermek. Araştırmacılar, personelin mesai saatleri içinde şekerleme yapmasına izin vermenin onların refahını ve şirketin kârını artıracağını düşünüyor.

Şekerlemelerin bilişsel etkilerine ilişkin 50’den fazla çalışmanın analizi, iş yerlerinde etkinliklerini kanıtladı. Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Ruth Leong ve Michael Chee şunları söyledi: “Öğleden sonra şekerleme yapmak eskiden hayatın normaliydi. İnsan sirkadiyen ritmi, şu anda artan uykululuk ile birlikte öğleden sonra bir uyanıklık düşüşüne sahip.”

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