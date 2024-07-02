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İş yerinden cep telefonu çalan İtalyan mahkemede!

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Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri içerisinden değeri 13 bin 400 TL değerinde telefon çalan İtalya uyruklu G.G tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
İş yerinden cep telefonu çalan İtalyan mahkemede!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Haziran 2024 tarihinde saat 15:30'da Lefkoşa'da Girne caddesi üzerinde bulunan bir işyeri içerisinden değeri 13 bin 400 TL olan Samsung Galaxy A54 marka cep telefonu çaldığını söyledi.

Polis, şikayetin 30 Haziran’da yapıldığını, iş yerinden temin edilen kamera görüntülerinde zanlının cep telefonunu sirkat edip iş yerinden çıkış yaptığının görüldüğünü açıkladı.

Polis, zanlının 1 Temmuz 2024 tarihinde aynı iş yerine gittiği sırada iş yeri çalışanları tarafından tespit edilip polise bilgi verilmesi üzerine olay yerinden alınıp şubeye celp edildiğini belirtti.

Polis, zanlının üzerinin arandığını ancak telefonun bulunmadığını belirtti. Polis, yapılan giriş-çıkış kontrolünde zanlının 29 Haziran’da Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, telefonun halen bulunmadığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Zanlının avukatı ise müvekkilin AIDS hastası olduğunu, ilaçlarının temin edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi

 

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