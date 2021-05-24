İş Yerinden Jeneratör Çaldılar

Yapılan açıklama ise şöyle:
31.03.2021 - 04.05.2021 tarihleri arasında, Serdarlı’da Baykal KARAKAŞ’a ait iş yerinin bahçe kapısı üzerindeki asma demir zinciri ve asma kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinde bulunan 1 adet jeneratör çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen A.Ç. (E-29) ve H.S.(E-47) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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