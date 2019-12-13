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İş yerine zorla girip 30 bin TL çaldı

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İş yerine zorla girip 30 bin TL çaldı
İş yerine zorla girip 30 bin TL çaldı

10-11.12.2019 tarihleri, 18.30-08.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinin kapısı hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden 30.000 TL nakit para, çeşitli bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yaprakları ve kamera kayıt cihazı çalındı

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A. (E-27) tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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